Un traumatólogo tiene un nítido mensaje para aquellos que corren maratones

El doctor Iturbe, traumatólogo, ha dado que hablar en redes sociales —sobre todo X y TikTok— al explicar por qué no está a favor de que la gente haga maratones y opte mejor por hacer media maratones.

Ha comentado que va a dar una "opinión impopular": "No soy fan de que la gente corra maratones. No estamos hechos para correr maratones y tarde o temprano las rodillas van a tener que visitar un traumatólogo porque no nos inventaron para esto".

Este doctor sabe que su opinión puede no ser compartida por muchos pero es su opinión y cree que está en lo correcto. Ha explicado que las rodillas empiezan a tener un desgaste prematuro y hay lesiones en los meniscos por la sobrecarga.

"No quiere decir que en todos. En medicina nada es regla, pero he visto muchos pacientes de maratón y me ha tocado entrar a revisar esas rodillas de pacientes con maratón y se van a gastar", ha proseguido.

Por último ha dicho que "si quieres correr uno o dos, okey" pero no más: "Corre 21 [kilómetros] pero no corras 42".