Almodóvar habla más claro que nunca de la ultraderecha y todo lo que dice

El prestigioso cineasta español Pedro Almodóvar ha concedido una entrevista al diario El Mundo para celebrar su 75 cumpleaños en la que, entre otras cosas, ha vuelto a hablar sobre la actualidad política.

El cineasta, al ser preguntado por el hecho de que él se moja en el debate político cuando todo el mundo tiene más cuidado que nunca, ha contestado que "la tendencia a no decir nada ya me quedó muy clara cuando el No a la Guerra en los Premios Goya".

"El PP y la extrema derecha convencieron a los taxistas que el cine español era la bestia negra, que nos lo llevamos crudo y que vivimos de las subvenciones. Recuerdo escuchar a Concha Velasco en una entrevista que se arrepentía de haber participado en el No a la Guerra. Y lo justificaba diciendo que ella hacía teatro para todo el mundo", ha afirmado.

Almodóvar ha apuntado que Velasco podía arrepentirse de todo lo que quisiera porque "por eso era Concha y sigue siendo enorme". "Pero yo no me arrepiento y, además, me siento muy orgulloso de Animalario, que fue el grupo de teatro que organizó la gala. Es más, me da mucha envidia de los que estuvieron ese día ahí con ellos", ha sentenciado.

Entonces, le han comentado que eso no explica sus recientes intervenciones sobre la actualidad política, algo que no ha evitado responder: "Me parece increíble que este Gobierno pueda gobernar. Desafío a cualquier gobierno del mundo que legisle en estas condiciones y con esta oposición. Creo que es el momento de plantarse y de que cada uno haga lo mismo desde el lugar que ocupe. Cada uno tiene que aportar lo que considere con honestidad".

"Tenemos que seguir escandalizándonos. No quiero acostumbrarme a las barbaridades que oímos cada día de la derecha y ultraderecha. Quiero que me duela. Por supuesto, que puede volverse en contra, pero en este momento de mi vida y en este momento que estamos viviendo con las ultraderechas (son varias) no podemos callarnos. Hay que hablar claro y posicionarse. No me siento referencia de nada, pero si tienes una voz y si eres popular... Para una de las pocas cosas que sirve la popularidad es para que se te oiga decir lo que piensas", ha sentenciado.