Alquila una casa por Airbnb y lo que se encuentra dentro es para desmayarse del susto

La cuenta recopilatoria de vídeos de TikTok @mysteryhappened ha subido una publicación a la red social en la que un hombre graba una surrealista situación que ha vivido al alquilar una casa por Airbnb.

El vídeo, que ha arrasado en la red social, alcanzado las 22, 9 millones de reproducciones, los dos millones de me gustas y los más de 15.000 comentarios, ha instaurado un nuevo miedo en los viajeros.

Y no es para menos, ya que en la grabación se puede ver como mientras el huésped está tranquilamente en el salón de la casa, se mueve de manera repentina una librería, que en realidad es una puerta secreta que lleva a una habitación escondida.

Detrás de esa estantería móvil sale un hombre anciano, lo cual hace que el huésped se quede increíblemente impactado con la situación, sin entender nada de lo que está pasando y con una mezcla de susto y risa nerviosa.

"¿Pero tú quién eres?", le ha preguntado el chico que graba el vídeo al hombre mayor, quien además aparece en ropa interior y con los pantalones en la mano. "Yo vivo aquí", le ha contestado el anciano con toda la normalidad del mundo.

Ante el estupor del viajero, el señor mayor le ha explicado que él alquila la casa a través de la plataforma y que, durante la estancia de los huéspedes, se queda escondido en la habitación secreta, que él mismo llama "su pequeña mazmorra".

Mientras el chico todavía está digiriendo la situación, y no deja de preguntarle por qué va sin pantalones, el anciano se justifica diciéndole que ha salido porque, al no oír ningún ruido, pensaba que ya no había nadie en la casa.

"Tranquilo, yo no me voy a entrometer en tu visita. Esto no debe ser un problema, ha sido algo desafortunado", le ha asegurado el anfitrión. "Yo hago todo esto por la noche", ha añadido el anciano.

"Quizás hayas notado que después de la medianoche puede haber un pequeño crujido en las escaleras, es porque soy yo usando el baño", ha seguido explicando el señor mayor, quien le ha comentado que sale a la cocina o al baño mientras los huéspedes están dormidos.

"Un momento, ¿entonces has salido mientras dormimos?", le ha preguntado el chico, todavía sin salir de su sorpresa, a lo que el anciano le ha contestado que sí, y además le ha revelado en tono divertido que por eso le puede asegurar que su mujer ronca bastante.

"Pero vamos a ver, si vas a rentar un Airbnb y vas a vivir dentro ponlo en la descripción. Cualquier persona que conscientemente no le importe puede alquilarlo, pero eso es una violación a la privacidad"; "Nuevo miedo desbloqueado", han comentado algunos usuarios, indignados con la situación.

Sin embargo, en la sección de comentarios también se ha especulado sobre el por qué de esta particular situación, creado un debate sobre la difícil situación de la vivienda en Europa, también para las personas mayores: "¡Qué triste! Yo lo que veo es un señor jubilado que, seguramente, debe alquilar su casa para sobrevivir".