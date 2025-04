Cuenta cuál es su plan perfecto de sábado noche y se lleva miles de 'me gustas'

La creadora de contenido Ana Paz (@anaaapaz) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cual es para ella su plan perfecto de sábado noche, una opinión que le ha hecho llevarse miles de 'me gustas'.

"Os voy a contar mi plan de sábado noche, porque no es por dar envidia, pero es que es perfecto, ¿vale?", ha comenzado diciendo la tiktoker sentada en el salón de su casa y emocionada ante la noche que le espera.

"21:45, ya cené, ya me hice el skin care, estoy aquí en el salón, luz cálida, casa sola, voy a montar estos legos de Animal Crossing mientras veo las películas de Bridget Jones, que nunca me las vi", ha explicado la usuaria.

"Bueno, voy a ver la primera. No sé de qué van las pelis, bueno, sé que ella es muy pringada como yo, así que me van a gustar, igual es mi personalidad entera, pero no me sé ni un spoiler", ha matizado Ana.

"Luego cuando acabe de verme la peli voy a ir a la cocina, voy a coger mi vaso de leche fría, o a mitad de peli -igual me doy el lujo- con mis galletas choco del Mercadona, de esas que chupan y se empapan de leche, que están buenísimas", ha relatado la tiktoker.

"Y antes de irme a dormir voy a leer un par de capítulos del segundo libro de Trono de Cristal. ¡Increíble!", ha exclamado la creadora de contenido, narrando el final de su plan para el sábado ncohe.

Por último, ha dejado una reflexión. "Estaba editando este vídeo y me di cuenta de que hay gente de mi edad, gente de mi promoción del instituto, que actualmente está dando el biberón o la teta. Y yo estoy aquí, montando un lego y viendo una peli. ¡Vamos!", ha concluido conenta.