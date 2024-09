Alquilan un apartamento en Airbnb y el interior es digno de una obra de Dalí

La joven cordobesa María Conde (@maria.condee) ha alquilado junto a un amigo un apartamento a través de Airbnb y jamás se pudo imaginar la decoración que tenía, una auténtica fantasía que ya han visto más de 72.000 personas.

Ni la risa se han podido aguantar la risa y no es para menos. No han sido las estancias en sí, sino la decoración de la vivienda. "Por aquí tenemos a Da Vinci", ha expresado con sarcasmo, recibiendo más de 3.500 'me gusta'.

La decoración ha sido la clave del vídeo, ya que ha sido una mezcla de diferentes elementos que no tenían nada que ver entre sí. Un cuadro de Lego, una tabla de skate incrustado en la pared, un cuadro de una virgen, un extintor, entre otros.

Lo que más ha causado gracia es la propia risa de la usuaria, y ha alucinado es el baño, al que se llega pasando por la cocina. "Lo de pasar por la cocina para ir al baño... El arquitecto en ese momento no iba bien", ha expresado con ironía la usuaria Ainara.