Tamara Gorro entra en un Zara y alucina con el precio de un pantalón: hasta pensaba que era un error

La escritora y presentadora Tamara Gorro ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok (@tamara_gorro) comentando una prenda de Zara que ha dado de hablar por su diferente precio al que habitualmente se acostumbra a ver.

Ha sido por un pantalón que cuesta 249 euros. El gesto de su rostro al principio, boca abierta de pura sorpresa, lo ha dicho todo: "Así me he quedado yo".

"Cuando he visto esta etiqueta he dicho: vale, se les ha colado un número, eran 24 euros, pero no, no. Me he puesto a ver los pantalones uno por uno y como podéis ver son 249 euros el pantalón", ha razonado la empresaria, que cuenta con más de dos millones de seguidores solo en Instagram.

Le ha sorprendido muchísimo que en Zara pongan un precio tan elevado: "Ya será del tipo de piel que sea, pero en Zara 249 euros un pantalón me parece heavy". Las reacciones han llegado en masa y son más de 800 usuarios que han respondido con opiniones de todo tipo.

Al principio, muchos dudaban de si podía considerarse un error, pero no, en la web de Zara tiene el mismo precio, por lo que lo verifica completamente. Se trata de un pantalón hecho de colección hecho de 100% piel de cordero y el forro es 100% viscosa y de color mantequilla.

Por un lado, algunos opinan que tampoco es para tanto y que nadie obliga a comprarlo, que el que se lo pueda permitir, adelante. Por otro, también alegan que un pantalón hecho 100% con piel de cordero lleva "mucho trabajo".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.