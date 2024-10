Alquilan un apartamento en Airbnb y las reglas que pone el propietario son para frotarse los ojos

Propietarios y arrendatarios, una historia de amor y odio, aunque en una proporción en la que el segundo suele estar más presente en el día. La periodista y producta @Florchuta (como dato, ha visto a Taylor Swift... 13 veces), ha publicado las normas del propietario de un apartamento alquilado a través de Airbnb.

"¿Las reglas del Airbnb donde nos estamos quedando? No es chiste", ha advertido en un tuit de la red social X, antes conocida como Twitter, que ha alcanzado cinco millones de visualizaciones y más de 58.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

Lo primero que le menciona a través de WhatsApp se centra principalmente en los niños y no ha sido lo más extraño de todo, pues muchos han considerado que es normal que exista cierta preocupación: "Si tienes niños pequeños, por favor, no les dejes jugar con crayolas (los famosos 'plastidecor') o rotuladores, pues este es el daño a los muebles y la casa más común".

En caso de que sucediese lo mencionado, ha pedido que, si se rompiera algo, se agradecería que lo repongan. A continuación, elabora una lista de todo lo que no se puede usar que ha quedado enmarcado en Internet para el resto de los tiempos: "No usar vasos de colores (plástico), cacerolas, pala (si se permite uso de la escoba), tijeras y no cosas violetas en la casa (por el feng shui)".

"Solo prender la luz 10 veces por día para preservar el uso de las teclas de la luz", ha mencionado también el propietario. Ante el éxito del tuit, ha añadido otro mensaje que sigue el hilo del surrealista reglamento del apartamento: "Importantísimo no poder el seguro de la chapa por dentro, pues bloqueará la entrada incluso con el código". Es decir, que no echen el seguro por dentro de la puerta.