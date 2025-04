Va a un bar y se queda indeciso ante las puertas de los baños: nunca había visto algo parecido

En los últimos años, muchos bares y restaurantes han decidido innovar y querer ser más originales que nadie con los letreros con los que se diferencia el baño de mujeres del de hombres. Así, ha comenzado una carrera por salirse de lo normal que empieza a crear confusión muchas veces en los clientes.

Como ejemplo, el que ha enseñado el TikTok @miguedesevilla, que se ha grabado confuso ante los baños de un bar. "Tengo un problemón y es cuando voy a un baño y me tengo que identificar con un caballito de mar o con una medusa", señala.

"Llámame loco, pero yo no sé qué soy. Es que no veo la gracia", subraya antes de destacar que "cuando los diseñadores se ponen creativos uno no sabe ni qué hacer".

En los comentarios, de hecho, una persona señala: "El caballito de mar, los machos son los que ponen los huevos de las crías. Las medusas algunas son hermafroditas... más lío todavía 😅😅😅😅".

Hace unas semanas, el usuario de TikTok @izanoviedo hizo un llamamiento al respecto que contó con muchos apoyos: "Esta moda que hay ahora en los bares y restaurantes de en los baños, en vez de poner hombres y mujeres, poner cualquier otra cosa para hacerse los guay, hay que acabarla ya".

"Porque hay cosas que puedo entender. Por ejemplo, en vez de hombre y mujer pones unos pantalones y una falda y dices: ah, vale, soy los pantalones. Una vez fui a uno que era Alicia en el país de las maravillas y el conejo. Y dije: bueno, vale, soy el conejo. Hasta ahí lo puedo entender", reflexionaba.

"Pero es que ayer fui a un bar que voy al baño y cuando llego a las puertas ves un círculo y un triángulo. ¿Yo cuál soy? Me quedé media hora mirando así a las dos puertas diciendo: ¿Esto cómo va? ¿Va por forma, en plan si estoy delgado voy al triángulo y si estoy delgado voy al círculo o qué?", apuntaba.