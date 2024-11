Alsina 'pilla' a Letizia, le quiere preguntar algo y la reacción de la reina es casi increíble

El periodista Carlos Alsina, presentador de Más de Uno en Onda Cero, ha protagonizado un llamativo momento durante la visita de los reyes a Chiva, una de las localidades más afectadas por la DANA de Valencia.

Alsina ha conseguido hablar con Letizia unos segundos en un momento casi increíble. "¡Majestad! ¿Qué mensaje traen a los damnificados de Chiva?", ha querido saber el periodista. A su alrededor, el alboroto era grande y la reina le ha dicho que no podía oírle nada.

Así que Alsina le ha repetido la pregunta, casi gritando. "Has dicho algo de los damnificados de Chiva", ha acabado diciendo la reina. Así que el periodista le ha repetido la cuestión por tercera vez.

Ahí la reina sí que se ha enterado y ha respondido: "Escuchar, estar, compartir, estar con ellos, seguir manteniendo aquí la atención, esa intención que como tú bien dices en tu programa tiene que ser constante, tiene que estar... no debe nunca decaer".

En ese momento, una mjer ha interrumpido a la reina, a la que se le oye decir: "¿Cómo está señora?" Dicho eso, Letizia le ha dado la vuelta a la tortilla y se ha puesto ella a entrevistar a Alsina.

"¿Tú cómo llevas el programa?", ha querido saber. "Bueno...", ha dicho el periodista. Y la reina ha insistido: "¿Tú cómo estás?". "Yo estoy escuchando, que es lo que llevo viniendo estas semanas, escuchando cómo los estados de ánimo van cambiando también, aunque sigue habiendo mucho dolor debajo de los corazones de estas personas".

Letizia ha seguido con su entrevista en ese punto: "¿Vas a volver más veces?". "En eso estamos, sí, en que no se olvide. ¿Ustedes también?", ha dicho Alsina. "Nosotros también", garantiza la reina, que ha añadido: "Me alegro mucho y enhorabuena a todo tu equipo y a ti en particular por todo lo que habéis hecho aquí".

El presentador ha tratado de hablar con el rey, pero este ha señalado: "Me están agobiando para que nos movamos". "Es verdad que ya ha cambiado mucho la situación, pero esto va a tardar mucho tiempo y hay que mantener la ayuda y el apoyo", ha dicho el monarca, al que Alsina le ha preguntado si cree que las instituciones deben pedir disculpas a los ciudadanos.

"Hay que estar cerca de los ciudadanos en todo momento, sufriendo con ellos y apoyándoles en todo momento para salir adelante", ha zanjado Felipe VI.