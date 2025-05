Acude al dentista en Hawái, enseña el desembolso total y acaba haciendo una petición a España

La creadora de contenido Carla Cuero (@carlacuero), una cántabra aventurera que vive en Hawái, ha publicado un vídeo hablando de lo que le ha costado ir al dentista en el que comenta que es el estado más caro de Estados Unidos.

"No me voy a arreglar los dientes, me voy a hacer una limpieza y chequear que todo esté bien", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento 40.000 visualizaciones y otros miles de 'me gusta'.

La limpieza le ha supuesto un total de 300 dólares, pero luego ha revelado el papel que le han dado señalando lo que le costaría la siguiente cita. También ha preguntado, por curiosidad y para compararlo con España, cuando contarían los aparatos o los populares 'Invisalign'.

"Esto es lo que me deberían hacer antes de la ortodoncia: la siguiente cita serían 1495 dólares, y la siguiente, la última antes de ponérmela, que serían quitarme las muelas del juicio y moverme más hacia fuera un diente, 1519 dólares", ha relatado.

"Un total de 3.014 dólares antes ponerme la ortodoncia, que son de 5.000 a 7.000 dólares", ha resumido. Para poner en mayor contexto, ha revelado que por lo habitual una casa en Hawái serían unos 6.000 euros, mientras que el sueldo aproximado de un camarero son unos 8.000 dólares.

"Es una barbaridad, ¿cómo va a pagar la gente una ortodoncia? En España debería entrar en la Seguridad Social, me parece una barbaridad, si me quiero arreglar los dientes voy a tener que ahorrar", ha concluido.

