Álvaro Martín, bronce en París, oro en su reacción cuando tiene este fallo de protocolo ante Letizia

España ha tirado de juernes y se ha dicho de marcha en plena mañana. Álvaro Martín y María Pérez han ganado el bronce y la plata respectivamente en los 20 kilómetros marcha disputados en los Juegos Olímpicos de París.

El deportista de Llenera (Badajoz) y la atleta de Orce (Granada) se han desquitado de la cuarta posición de Tokio 2020 y se cuelgan sus primeros metales a los pies de la Torre Eiffel en lo que ha sido un día fantástico para el atletismo español.

En primera fila de toda esta hazaña ha estado la reina Letizia, que ha apoyado como la que más a los dos deportistas y ha celebrado con ellos las medallas, visiblemente emocionada, a pie de pista.

Precisamente la emoción ha hecho que Martín cometa un pequeño fallo de protocolo cuando María Pérez ha ganado la plata. Cuando su compañera ha cruzado la meta ha ido corriendo a abrazarla si darse cuenta de la presencia de la reina.

"Me ha podido el impulso de la emoción y cuando la he visto me he lanzado a abrazarla, estaba la reina, no la he visto y me he ido primero a María y entiendo que por protocolo no funciona así. Me he disculpado ante la reina, 'perdóname, ha sido la emoción, no te he visto'", ha explicado el deportista, que ha enamorado a todos con sus naturales declaraciones.