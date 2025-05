El producto español que se ha encontrado en un Lidl de Inglaterra llama la atención: "No lo he visto en mi vida"

El usuario de TikTok @benja_valls, un joven español que se encuentra en Reino Unido, ha publicado un vídeo en que muestra lo que se ha encontrado durante la semana española que hace el supermercado Lidl. El producto que ha visto le ha llamado la atención y ha generado multitud de opiniones.

"Como español en Inglaterra he de decir que me encanta la parte de comida española en el Lidl porque hay berenjenas de Almagro, no lo he visto en mi vida", ha afirmado, mostrando la lata de conservas que vende el supermercado.

Rápidamente el vídeo se ha hecho viral con más de 16.000 reproducciones y 300 comentarios. Este tipo de publicaciones, de españoles residiendo en el extranjero, acostumbran a dar que hablar y así ha sido.

Muchos usuarios le han comentado que es de lo más habitual ver en todos los supermercados latas de conservas de este tipo y que no es nada raro. "Pues hijo, berenjenas de toda la vida, en los puestos de encurtidos o en los supermercados", le ha contestado una persona.

"Poco español eres... en Madrid, al menos, es super mega típico...para el vermú, en la feria ....y luego, unas patatas fritas con caldo de berenjenas.... mmm..", ha respondido otro.