Amparo Larrañaga deja muy clara su posición sobre las banderas y dice de España algo que otros países no tienen

MADRID, SPAIN - FEBRUARY 12: Actresses Amparo Larranaga during the performance of 'El Reencuentro' at Teatro Maravillas on February 12, 2018 in Madrid, Spain. (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images)

La actriz española Amparo Larrañaga (61 años), que participó en productos televisivos como Los hombres de Paco y actualmente ejerce su profesión en el teatro (ahora con la tercera temporada de 'Laponia' junto a compañeros de la talla de Mar Abascal y Juli Fábregas) ha dado pinceladas sobre lo que piensa de las banderas, los políticos y si se siente española en una entrevista concedida al diario El Español.

Preguntada por esa diferencia de virtudes y defectos de España y Finlandia y con cuál se quedaba, la actriz ha expresado que "siempre con España". "Fíjate, yo nosoy de banderas y a los políticos los detesto", ha añadido justo después en la entrevista con El Español.

Sin embargo, ha recalcado que, por ejemplo, cuando ve un Banco Santander en Inglaterra, "me vuelvo loca". "¡Ay, mira, un Santander! Soy tonta del culo para eso, me hace ilusión", ha relatado. Gracias a las giras de su obra de teatro, ha admitido que sabe cómo es la gente de cada lugar. "Me hace ilusión, aparte es que me gusta mucho este país. Adoro cómo se come y lo divertida que es la gente en cualquier parte", ha afirmado.

Por otro lado, le ha ocurrido justo lo contrario en otros países como, por ejemplo, México. "Me he quedado helada, dicen unas cosas terribles de machistas, y vas a otros sitios y son más fríos que un demonio... Quita, quita, que aquí estamos fenomenal", ha rematado.

"Soy española a tope, y no me digas que aquí no tenemos todo lo que queremos", ha añadido. Preguntada sobre los defectos de España y sus habitantes, ha respondido que "como todos los países del sur, tenemos esa cosa que nos dicen que somos un poquito más tramposos". Sobre esta cuestión de la que ha hablado en El Español, ha reiterado en que "somos más cálidos y solidarios, yo no podría vivir más que aquí".