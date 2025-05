Tamara Falcó habla en estos términos de la elección del nuevo papa León XIV

La elección del nuevo papa ha sido noticia en prácticamente todo el mundo. Las tertulias de la televisión española han adaptado los contenidos al nuevo pontífice León XIV. Si en La Revuelta, cuyo programa es grabado, se han enterado en directo, en El Hormiguero sí han tenido tiempo para hablar en la tertulia de este tema.

Desde Roma ha hablado Cristina Pardo para decir que la gente se pensaba que el papa iba a ser el italiano Parolin pero al final, para sorpresa de muchos, ha sido el norteamericano Robert Francis Prevost, de 69 años, cercano al papa Francisco.

En la tertulia estaban Nuria Roca, María Davant, Tamara Falcó y Juan del Val. Éste último ha comentado que Roca y Davant lo han vivido con devoción porque son creyentes. También es creyente Tamara Falcó —que llegó a conocer al papa Francisco— que ha afirmado que el papa tiene que lidiar con una "grandísima cruz".

Ha hablado también de San Agustín y de Santa Mónica, con quien se siente identificada como "conversa": "Dios nos ama a todos". Antes de cambiar de tema, Tamara Falcó ha hablado de los Evangelios para decir que los cardenales que no han sido elegidos no se pueden sentir mal por no haber sido elegidos.