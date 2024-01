Ana Iris Simón da una comentada respuesta a las palabras de Gonzalo Bernardos sobre los inmigrantes

La escritora Ana Iris Simón, autora del popular libro Feria, ha dado una comentada respuesta a un mensaje que el economista Gonzalo Bernardos había publicado sobre los inmigrantes.

"Me dicen en mi twitter, ¿quién quiere a los inmigrantes? Yo los quiero", dice Bernardos en su reflexión, a lo que añade: "Tienen una gran capacidad de trabajo, aceptan los empleos que nosotros no queremos, tienen los hijos que nosotros hemos decidido no tener y son imprescindibles para que podamos cobrar pensión".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Entre quienes han respondido a ese mensaje está la periodista Rosa Villacastín, quien se ha preguntado "qué sería de nosotros sin los inmigrantes".

"¿Cómo pueden odiarles si cuidan y atienden a nuestros padres, a nuestros hijos, se ocupan de nuestras casas , etc? Olvidan la cantidad de españoles que fueron a Alemania, Francia, y a tantos países porque aquí no había trabajo", añade la periodista.

Ana Iris Simón, en cambio, ha ido por una línea bien distinta: "No 'aceptan los empleos que nosotros no queremos': aceptan los salarios que no estamos dispuestos a cobrar".

"Argumentar que la inmigración sea deseable por ese motivo no puede ser más racista y más clasista", ha criticado.