Ana Mena responde a la pregunta del sexo de David Bronca: esto nadie lo vio venir

La cantante Ana Mena ha estado este jueves en La Resistencia, el programa de Movistar + presentado por David Broncano, donde ha respondido, entre otras cosas, que no ha tenido ninguna relación sexual en el último mes.

"¿Cero?", ha preguntado al instante el presentador con tono de sorpresa. De hecho, ha insistido varias veces en el asunto dando a entender que no se esperaba esa respuesta.

"Puede que la primera vez en seis temporadas que alguien viene con el depósito vacío. Hasta María Teresa Campos dijo que no tenía el marcador a cero. Tenía que pasar y no pasa nada", han escrito en Twitter desde la cuenta oficial del programa.

El dato acerca de su dinero en el banco y el número de relaciones sexuales que ha tenido en el último mes han generado mucha expectación entre el público de La Resistencia y en Twitter.

"Tengo más de un melón (millón) y menos de 200 melones", ha respondido en referencia a su situación económica. "Muy buen dato", ha opinado Broncano acompañado de los aplausos del público.

Ha sido después cuando ha asegurado que no ha tenido ninguna relación sexual en el último mes: "Estoy jodida tía. Cero. ¿Alguien te ha dado esa respuesta? Pues aquí he llegado ya. Es que he estado muy ocupada, y los ratos libres los he aprovechado para dormir".

Para terminar, Broncano, que ha mostrado su sorpresa ante la contestación de la cantante, ha cerrado el asunto de esta forma: "Quizás es la primera vez en seis temporadas que alguien dice "vengo con el depósito vacío"". "Ni mi abuela te dio esa respuesta", ha sentenciado Grison entre risas.