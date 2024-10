Va al bar con más gente y lleva su propia comida: hay jaleo por lo que ocurre cuando pide agua

Europa Press via Getty Images

Un bar en Galicia en una imagen de archivo. (Cesar Arxina/Europa Press via Getty Images)

Las reseñas que los usuarios dejan en bares y restaurantes esconden, en muchas ocasiones, historias totalmente inesperadas que siempre generan debate en redes sociales.

Soy Camarero ha publicado una de estas reseñas de una persona que se queja básicamente de que ha ido a un bar con amigos llevando su propia comida y que no le han tratado del todo bien cuando ha pedido un vaso de agua.

"He venido con unos compañeros de trabajo con unos tuppers (la dueña confirmó telefónicamente que podíamos ir pidiendo bebidas), yo al no disponer de dinero solamente he pedido un vaso con hielo para el agua caliente que traía", ha empezado contando.

Y ha añadido: "La dueña se ha comportado de manera muy estúpida y me ha reprochado que encima que no pido nada me tiene que dar un vaso con hielo y que perdía dinero. Es decir, perdía dinero al darme un vaso con dos cubitos de agua".

Finalmente ha señalado que no recomienda el lugar, que no volverán y que han tardado 25 minutos en hacer una ensalada "para una compañera": "Servicio horrible y ambiente penoso, la verdad.

Y Soy Camarero ha puesto sobre la mesa el debate: "Si va un grupo de personas y uno de ellos no quiere o no puede pedir vosotros qué hubierais hecho en este caso, ¿le hubierais servido un vaso con hielo sin reproche o estáis de acuerdo con el restaurante?".