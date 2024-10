Se alojan en un hotel en Francia y ven un cartel que en España sería impensable: da para reflexión

El tiktoker Iban García, con más de 2,8 millones de seguidores sólo en la red social china, ha contado lo que le ha pasado en un viaje familia a Francia a la hora de hospedarse en un hotel del país galo.

Junto a su madre, García ha explicado que han llegado con las maletas y que no hay nadie en la recepción por lo que no saben que hacer con sus pertenencias. Su madre lo tiene claro y ha optado por dejarlas apartadas a un lado del hall porque, según ella, ahí no va a robar nadie nada.

Lo curioso ha sido es que el influencer ha mostrado un cartel puesto por el propio hotel donde se ven los horarios. Ahí se puede ver que el horario de recepción es de 8:00 a 12:00 y después de 15:00 a 20:00.

Algo impensable en casi cualquier hotel de España, donde no se suelen cerrar las recepciones y, salvo en contadas excepciones, siempre suele haber alguien para atender a los turistas.

Esto precisamente ha suscitado un curioso e inesperado debate y los hay que han dejado comentarios del tipo: "Pasa que en España no estamos acostumbrados a buenos horarios, tiempo libre, conciliación familiar, etc. En Francia, sí".