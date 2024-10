Una española va al concierto de 'Mago de Oz' en Nueva York con una ikurriña: la ven y le dicen esto

Momentazto el que ha vivido @keltsearroyo en el concierto que el mítico grupo Mago de Oz ha dado en Nueva York y al que por problemas de agenda del propio concierto ha tenido que ir sola.

Ha explicado en texto que el martes se canceló el concierto por problemas en la sala y lo tuvieron que posponer al día siguiente "pero ya no tenía con quien ir": "Aún así he decidido ir sola y disfrutar. Mi segundo concierto en solitario en Nueva York.

Y ha apostillado finalmente: "Nunca me arrepentiré de hacer todas estas cosas que me apetece hacer aunque no tenga con quién. Siempre me da cosa antes de ir, luego siempre disfruto".

Además de esta reflexión ha mostrado el momento que vivió durante el concierto, al que fue con una bandera del País Vasco. Al acabar de tocar Fiesta Pagana, los miembros del grupo se percataron de su presencia y dijeron: "No sé si sois de Bilbao pero los de Bilbao nacéis en todos los sitios del mundo".

"Os queremos muchísimo. Ha sido un placer, muchas gracias después de todo lo que hemos pasado. Seguimos viniendo aquí. Venimos a Nueva York y estamos en casa. Muchas gracias", se han despedido ya de todo el público.