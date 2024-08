Ana Rosa dice que nunca ha votado comunista y Antonio Maestre recuerda lo que pasó cuando era colaborador

Ana Rosa Quintana vuelve este lunes a la televisión en la que será su segunda temporada al frente de las tardes de Telecinco con TardeAR después de 18 años haciendo las mañanas.

La presentadora ha concedido una jugosa entrevista a El Mundo donde ha hablado de sus preferencias políticas. El periodista Iñako Díaz-Guerra le ha preguntado si es "tan de derechas como te pintan" y ella ha afirmado que ha votado más a la izquierda que a la derecha.

"Qué va. Yo he votado bastantes más veces a la izquierda que a la derecha. Me han colocado ese cartel porque les viene bien. Ahora soy una persona más de centro que antes, pero he sido votante del PSOE mucho tiempo", ha señalado.

En otra parte de la pregunta ha apostillado que lo que no ha votado nunca es a ningún partido que tenga que ver con el comunismo: "Lo que nunca he votado es comunista porque tengo cultura y sé lo que ha pasado y lo que está pasando en los países comunistas".

"Soy una persona de consenso, de centro. Lo que pasa es que esta izquierda se ha ocupado de enfrentarnos en vez de unirnos. En otros países, los partidos constitucionalistas más centrados han hecho gobiernos de coalición, pero Sánchez ha elegido otro camino y pactar con los extremos", ha zanjado.

El periodista Antonio Maestre, colaborador durante un tiempo de Ana Rosa Quintana cuando el programa se emitía por las mañanas, ha respondido en X (antes Twitter) recordando lo que pasó en un programa donde él estuvo presente.

"Tiene tanta cultura y conocimiento sobre la cultura y la historia comunista que no tenía ni idea lo que significaba el triangulo rojo inverso que llevaba en la solapa durante un programa", ha afirmado Maestre.

El periodista hace referencia a una bronca pelea que tuvo con Isabel San Sebastián a cuenta de este símbolo. Otro usuario le ha respondido con un entrecomillado de la entrevista que dice "ahora soy una persona más de centro que antes".

A lo que Maestre ha replicado: "Las conversaciones que había en las publis eran de extremo centro, sí".