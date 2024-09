Ana Rosa habla del futuro de la Casa Real  y deja bastante clara su opinión sobre Leonor y Letizia

La periodista Ana Rosa ha ofrecido una entrevista publicada este domingo en Artículo14 en la que ha sido preguntada por algunos temas de actualidad política, pero también por el futuro de la monarquía en España.

Al ser preguntada sobre si cree que el futuro de la Casa Real es de las mujeres, la presentadora ha dejado bastante clara su opinión sobre los papeles de la reina Letizia y la princesa Leonor.

"Leonor es una monada y está conectando con una generación alejada de la monarquía", ha asegurado sobre la hija de Felipe VI, antes de extenderse más al hablar de la reina Letizia.

"La reina Letizia, creo que ha hecho una evolución superpositiva. Y ahora está en ese papel de madre, esposa, que es una putada porque ella es una mujer muy brillante, pero es lo que ha elegido y lo que le ha tocado", ha defendido.

Ana Rosa también ha sido preguntada por el duelo televisivo entre Pablo Motos y David Broncano y ha señalado que "han aparecido casi dos millones de espectadores que no estaban porque Pablo sigue teniendo su misma audiencia pese a la llegada de Broncano".

La presentadora ha matizado que ella no quiso decir en otra entrevista que "Broncano era una vergüenza". "Yo lo que he dicho es que sí es verdad, aunque él dice que no pero otras personas me dicen que sí, su contrato se fraguó en La Moncloa, eso es lo que me parece una vergüenza", ha expresado.