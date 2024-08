Ana Rosa Quintana responde a lo que piensa cada vez que le llaman facha

La presentadora de TardeAR, Ana Rosa Quintana, ha concedido una entrevista al diario El Mundo que ha sido publicado este lunes en la que cuenta lo que siente cada vez que la llaman facha por sus opiniones políticas.

La periodista, que va a comenzar una nueva temporada en las tardes de Telecinco, ha afirmado que "tres cuartas partes del Parlamento son fachosfera" después de haber sido preguntada por "cómo una chica de clase trabajadora de Usera acaba liderando la fachosfera".

"Fachosfera es todo lo que no es Sánchez, los independentistas o Bildu. Bueno, y Sumar, pero de Sumar ya queda poco. Todos los demás, que es la mayoría social de este país, somos fachas. Un honor", ha añadido.

Quintana ha reconocido que le da "exactamente igual" que se lo llamen: "Me molestan otras cosas. Me molesta que en el Parlamento de todos los españoles se den nombres y apellidos y se ponga en la diana a periodistas, porque eso es propio de otros regímenes y yo soy fundamentalmente una demócrata".

"Me molesta por mi país y no por mí, porque hoy soy yo y mañana será otro, aunque conmigo hay una especial obsesión desde el Gobierno. Bueno... Ladran, luego cabalgamos", ha sentenciado.

A continuación también ha sido preguntada por su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por si es irreparable. La periodista ha revelado que tenía con una "magnífica relación" antes de que llegara a La Moncloa y que se llevaban "estupendamente" porque "era un tipo afable y cercano". Sin embargo, ha finalizado diciendo que "lo que pasa es que La Moncloa le ha sentado fatal".

Además, Quintana ha confesado que ha votado "bastantes más veces a la izquierda que a la derecha". "Me han colocado ese cartel porque les viene bien. Ahora soy una persona más de centro que antes, pero he sido votante del PSOE mucho tiempo. Lo que nunca he votado es comunista porque tengo cultura y sé lo que ha pasado y lo que está pasando en los países comunistas. Soy una persona de consenso, de centro", ha comentado.

Sin embargo, la actual izquierda, ha señalado, "se ha ocupado de enfrentarnos en vez de unirnos" y ha destacado que en otros países los partidos constitucionalistas más centrados han hecho gobiernos de coalición, pero "Sánchez ha elegido otro camino y pactar con los extremos".

Sobre los pactos de Vox con el PP ha rematado diciendo "que el ambiente está muy enrarecido, hay mucho enfrentamiento". "Eso habría que pararlo de alguna manera, pero ves los debates parlamentarios y te das cuenta de que no le puedes pedir a la ciudadanía que dé ejemplo si estamos viendo lo que estamos viendo con los políticos", ha finalizado.