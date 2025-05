Prueba una paella en un restaurante de Bali y acaba enamorado: fuera de España es difícil verlo

El creador de contenido conocido en redes sociales como @Whereiscere ha publicado un vídeo mientras se encontraba en Bali tras encontrarse con un restaurante especializado en paella española de todo tipo y, tras probarlo, ha sentenciado con su opinión.

"Hoy nos hemos venido a La Paella, un restaurante que han abierto aquí en Bali y voy a ser 100% honesto con esto, porque como me abran un sitio de paellas que estén buenas aquí, ya no vuelvo a España", ha comentado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento casi 20.000 visitas y 20.000 'me gusta'.

De acompañamiento le han servido pan con tomate y alioli, muy típico de España. Se ha enamorado de la croqueta que le han puesto de entrante: "Es la mejor que he probado en Bali". También ha revelado que los dueños son de Valencia y han abierto el negocio en este país.

Al final le han servido lo que ha llamado "arroz al senyoret", un arroz de marisco con las gambas peladas, los mejillones sin concha, sepia cortada a trozos pequeños... "Qué cosa más buena el socarrat", ha comentado previo a la cata, pues la paella tenía mucho de ello.

Allí el arroz se lo ha comido directamente de la paellera y con el primer bocado su cara lo ha dicho todo: "Madre mía, esto es 100% un arroz valenciano". Hasta un gato ha aparecido por la mesa al oler el arroz, llevándose todos los comentarios.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.