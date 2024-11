Ángel Martín no tiene problemas para aclarar si le molestó la parodia de Pantomima Full

El cómica Ángel Martín ha hablado en una entrevista publicada este martes en el diario El Mundo sobre la polémica que se originó a través de un vídeo de Pantomima Full en el que criticaban a los escritores famosos que sacaban varios libros de autoayuda y se acababan lucrando. Todo el mundo vio en ese contenido un

Preguntado sobre si se ha convertido en un autor de libros de autoautoayuda, tal y como se dejaba caer en el vídeo de Pantomima Full, y si hacer estas publicaciones le ha servido, el expresentador de Sé lo que hicisteis ha reconocido que sí que le ha servido.

Respecto a la parodia, Martín ha asegurado que no les molestó porque los conozco "desde hace muchos años". "Nos conocemos todos. Me resulta muy divertido y no me sentí aludido. Lo que pasa es que de repente vi que era trending topic. O sea, si tú eres popular y has sacado un libro sobre lo que te ha pasado a ti en el coco, pues formas parte de la parodia", ha añadido.

"Nos dedicamos a la comedia y sería muy idiota si yo me ofendiera porque hacen parodia de mí. Es absurdo", ha finalizado el cómico.