El Mago Pop desvela algunos de los peores errores que le han pasado durante su carrera 

La cuenta de TikTok @ggclipsssss ha recogido un fragmento de la entrevista realizada por el youtuber Jordi Wild en su podcast 'The Wild Project' a Antonio Díaz, más conocido como el Mago Pop.

Durante el vídeo el entrevistador le pregunta al mago cuál ha sido el peor momento que ha pasado en un escenario, una situación en la que realmente haya pensado "tierra trágame".

"Hostia, es que me ha pasado de todo, Jordi. Además, fallar en magia es muy duro porque el truco que has fallado lo van a recordar toda la vida", ha comentado el reconocido ilusionista español.

"Y además normalmente claro, tú imagínate, tú desapareces y eso te da cierto power, pero si tú desapareces y te ven escondidito en algún sitio... ¿Qué hay más ridículo que eso, Jordi?", ha preguntado entre risas Díaz.

"Eso no recuperas", ha comentado el presentador del podcast entre risas. "Eso ya no hay manera de levantarlo", ha contestado el ilusionista dándole la razón, quien además ha relatado que "de jovencillo" le han pasado cosas del estilo.

"O sea, ¿de jovencillo te han pasado cosas cutres?", le ha preguntado Wild, una cuestión a la que el mago ha respondido sin tapujos. "Me ha pasado de todo. Pero mucho, eh. Adivinar una carta que no es... bueno, lo típico. Me ha pasado de todo y del error se aprende muchísimo", ha asegurado el artista.

"Ya yéndome bien la historia mido mucho las apariciones, intento no fallar porque sé lo que me juego. De hecho, lo que hicimos en el Today no lo suelo hacer porque sé el riesgo que tiene", ha contado Díaz.

"Si fallas en el Today tienes mucho que perder porque te conviertes en un meme", ha revelado el mago, haciendo referencia a su apareción en el Today Show, el conocido programa de televisión estadounidense de la NBC.

"Normalmente hay una extraña relación entre el factor wow de un juego y sus probabilidades de error. Normalmente cuanto más sorprendente es algo, más fácil es que falle, porque tiene más riesgo, es más difícil o lo que sea...", ha explicado el artista.