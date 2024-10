Ángel Martín responde al sketch de Pantomima Full que muchos han identificado con él

Pantomima Full ha puesto X (antes Twitter) patas arriba este viernes con uno de sus vídeos donde parodian a un cómico que asegura que ha tenido problemas mentales y luego lo ha contado en numerosos libros, que lo han convertido en una especie de gurú de la salud mental.

Poco después de la publicación del vídeo las redes se han llenado de comentarios diciendo que todo lo que se dice en el sketch iba en realidad por el cómico Ángel Martín. De hecho ha habido tantos mensajes que han convertido al ex de Sé lo que hicisteis en trending topic.

Para sorpresa de muchos, Martín ha respondido a Pantomima Full diciendo que sí se ha enterado de la existencia del mismo: "La primera vez que eres trending topic te hace ilusión, la segunda también y luego tienes que aprender como que te da igual".

Ha contado que como buen famoso tiene una alerta para cuando se habla de él en según qué sitios: "Haces como que no has notado nada y si estás en una reunión dices que vas al baño y miras".

"Estoy en ese nivel de fama. Soy trending topic por cosas que no he hecho ni yo y la última vez fue por un vídeo de Pantomima Full, el del típico famoso que escribe un libro de salud mental y vende la de dios. Fui trending topic por eso. Ese vídeo tenía morbete porque como habíamos tenido un proyecto juntos que terminó regular pues la gente estaba en plan 'anda lo que ha dicho'", ha proseguido contando.

Ese proyecto se llamó SoloComedia y participaban precisamente Ángel Martín y los dos integrantes de Pantomima Full, Alberto Casado y Rober Bodegas. A grandes rasgos, este último se quejó en redes de que Martín retomase el proyecto en solitario sin ellos después de haberlo cancelado.

El cómico ha entrado de nuevo al trapo con ironía: "A lo mejor no iba por mí, eh, el vídeo. A lo mejor no iba por mí. Gente popular que ha escrito sobre sus mierdas hay muchísimo lo que pasa es que yo llevo tres. Se están vendiendo mucho y el dinero me lo quedo no he montado un fundación ni nada, es un papeleo de la de dios".

Sobre el vídeo ha dicho que ha sido gracioso y que mucha gente se lo ha hecho llegar "en plan mira, por fin alguien le da una hostia al puto rojo". Por último ha dicho que va a escribir otro libro sobre "cómo no caer en el pozo si eres trending topic porque alguien se burla de ti por escribir libros sobre cómo se sale del pozo".

El vídeo de Martín, publicado en X, ha recibido el apoyo de Cristina Pedroche, que le ha respondido: "Eres el mejor. Siempre. Si sacas ese cuarto libro también lo compraré".