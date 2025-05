Amparo Larrañaga dedica este rotundo adjetivo a los que dicen que en la Transición se vivía mejor que ahora

La actriz Amparo Larrañaga ha ofrecido una entrevista en el programa de TVE Plano General en la que no ha dudado en usar un adjetivo muy concreto para responder a aquellos que dicen que durante la Transición se vivía mejor que ahora.

Al ser preguntada por el periodista Jenaro Castro, la intérprete ha asegurado que "es diferente". "Entonces, fue un cambio tan brutal... Yo siempre digo que eso de que 'cualquier pasado fue mejor' nos hace muy mayores", ha razonado.

"Hay cosas que, evidentemente, han evolucionado, en derechos sociales. Lo que pasa es que debería haber evolucionado mucho más desde entonces", ha explicado la actriz, antes de usar un adjetivo de lo más contundente.

"Es absurdo decir que estábamos mejor hace 'x' años, las mujeres o los colectivos más... No es verdad. Pero me parece que deberíamos ir más deprisa, sencillamente", ha expuesto.

Amparo Larrañaga ha explicado que ella conoció "una Transición muy divertida". "Muy de, madre mía, aquellos 80 como fueron. Salíamos todos los días. Todo el mundo iba al teatro, al cine. Y ahora estamos todos un poco más Froilán, como yo digo. Estamos más en un mundo disparate", ha justificado.

"El otro día leí un artículo muy chulo sobre eso del disparate. De la locura digital, el consumismo, la prisa. Todo te va quitando y te va restando. Hay que ver todas las series, entonces ya no lees... Yo no vivo eso, no tengo ni redes sociales. Vivo otro tipo de vida", ha añadido.

Al recordar su manifestación en el Congreso de los Diputados reclamando el 'No a la guerra', Amparo Larrañaga ha defendido que "la gente debería estar todo el día en la calle gritando".

"Nos hemos vuelto así. Ese conformismo es el que nos está matando a todos. Hay que quejarse, salir a la calle y obligar a los políticos a decir 'no'. Es lo que deberíamos hacer. Deberíamos ser más peleones, mucho más", ha zanjado.