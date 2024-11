Antón Losada reacciona con una sola pregunta a las últimas palabras de Antonio Banderas sobre la DANA

El actor malagueño Antonio Banderas se pronunció el pasado viernes 1 de noviembre sobre lo que está ocurriendo en Valencia tras la DANA que, hasta el momento, deja 207 fallecidos acreditados (y se prevé un número mayor), dejando en mayúsculas un mensaje que ha dado que hablar.

"¿Por qué no se envían a los pueblos valencianos afectados por la DANA helicópteros del ejército con comida, agua y medicina? ¿Por qué no zapadores para abrir vías, centros de comunicación portátiles, hospitales de campaña? ¿Por qué no se utilizan mejor nuestros impuestos y recursos? ¿Por qué?", pronunció el actor en su perfil oficial de la red social X, antes Twitter.

Entre las más de 6.000 contestaciones, una de ellas ha sido la del politólogo y profesor universitario Antón Losada, que ha respondido a sus preguntas con otra pregunta: "¿Cómo no se les habrá ocurrido a los militares de la UME, los bomberos y los Guardias Civiles que están allí sobre el terreno?".

La respuesta la termina con una afirmación tajante que deja ver cuál es su opinión acerca de la reacción de Antonio Banderas: "Deberían escuchar a los profesionales". Hasta el momento ha cosechado más de 1.000 'me gusta' en apenas unas horas (y subiendo).

Esto ha provocado división de opiniones acerca de Banderas, por un lado, le han dado la razón, pero por otro ha sido todo lo contrario, alegando que, por el momento, es la Comunidad Valenciana quien tiene la responsabilidad de actuar, hasta que delegue la situación al Gobierno central.