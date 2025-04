Responde a un comentario cuatro años después: hay venganzas y luego está lo que ha hecho ella

La usuaria de TikTok @irisdelalosa se ha pasado el juego de la venganza y ha respondido a un comentario que le puso una chica hace cuatro años. Todo empezó con un vídeo en el que esta chica decía que no había que entrar en Arquitectura si antes habías elegido un bachillerato de Sociales.

"Me saqué la carrera de Arquitectura para poder responderle a un comentario que me puso una chica hace cuatro años", empieza confesando.

"Hice bachillerato de Sociales, estoy en arquitectura y he aprobado todo. Si queréis hacerlo, hacedlo", puso ella. Esta misma persona le dijo: "Amiga, primero no cuenta". "Y yo pensé, voy a responderle a este comentario dentro de cuatro años", dice ahora.

Y lo hizo. En 2024 le puso: "Bueno te respondo ahora que estoy en quinto de carrera y me voy a graduar". Ahora ha vuelto a comentarlo: "El vídeo de la chica me da una rabia". Y muestra lo que dijo esta chica acerca de que las asignaturas —como Matemáticas—son muy complicadas para los que hicieron Sociales.

En su revancha ha enseñado las notas y tiene aprobadas todas estas asignaturas que supuestamente no podría aprobar por haber hecho Sociales: "A lo mejor esta chica no lo ha hecho con amiga de nada pero ese 'amiga date cuenta' pues a mí se me había quedado dentro y ya está".