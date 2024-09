Antonio Naranjo habla así de Julián Muñoz tras su muerte y provoca un aluvión de reacciones

El periodista Antonio Naranjo ha firmado unas de las declaraciones que más cola están trayendo tras la muerte de Julián Muñoz, exalcalde de Marbella que falleció este martes por un cáncer de pulmón a los 76 años.

Durante el programa En Boca de Todos, de Cuatro, el periodista Nacho Abad le ha preguntado: "Antonio, ¿se puede hablar mal de una persona una vez fallecida? ¿Se puede hablar mal de Julián Muñoz hoy?".

"Hombre, solo faltaba. No es hablar mal, es no despedirle como lo que no es. Respeto humano al fallecido, sí. A su familia, desde luego. Pero que no parezca que la muerte le indulta de las vergüenzas, escándalos, bochornos y corruptelas que, además, no pagó. Porque no lo pagó", ha asegurado Naranjo.

"Este tío tenía un montón de millones sustraídos, tenía un montón de condenas que no cumplió y además había salido de la cárcel por un estado de salud que auguraba una muerte rápida que no llegó", ha criticado.

"Entonces yo no me quiero meter con la persona el día de su muerte, pero no voy a blanquear su obra porque haya fallecido. Me parecía un golfo que además resume una época de España en la que había bastantes más golfos, claro", ha sentenciado.