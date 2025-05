"Qué choni es, por dios": Ester Expósito da una respuesta a un usuario que resonará mucho tiempo

La actriz Ester Expósito ha dado una demoledora respuesta que está teniendo una amplia difusión a un usuario que dijo sobre ella en las redes sociales: "Qué choni es, por dios".

En una entrevista en Elle, Expósito subraya: "Yo de adolescente... no me parecía nada más guay que ser choni. Y, de hecho, era choni por elección".

"A esa persona le digo: porque no me has visto de adolescente. De adolescente yo me ponía mis aros gigantes, me hacía un eyeliner del tamaño de una catedral, me planataba mi chándal y una lazada o un moño y vamos, yo iba divina y estaba lista para lo que viniese, no había quien me parase", recuerda.

"Entonces a mí eso no me ofende para nada", insiste en unas palabras que han provocado más de 130.000 'me gusta' y 1.400 compartidos.

También en Elle, la actriz responde a otro comentario de un usuario que dice, al ver una foto sexi suya, que se habrá "revolcado" con el fotógrafo. Expósito califica el comentario de "machista, misógino y asqueroso": "A las actrices siempre se nos cuestiona muchísimo más y se nos mira mucho más con lupa para ver de dónde puedo quitarle mérito por lo que está consiguiendo".

"Es el reflejo de la sociedad en la que vivimos y de la vara de medir cómo es tan diferente con los hombres que con las mujeres, que siempre tenemos que estar como demostrando que nos merecemos estar donde estamos, que nos lo hemos currado... siempre se está cuestionando y poniendo en duda eso mucho más que con los hombres", se lamenta.