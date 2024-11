Antonio Resines cuenta lo que más le ha molestado tras la DANA: lo dice clarísimo y muchos aplauden

El actor Antonio Resines ha expresado con toda claridad una de las cosas que más le han molestado tras la DANA, que ha provocado en Valencia y otras localidades de Castilla-La Mancha más de 200 muertos.

En un encuentro con periodistas, Resines ha subrayado que deberían haber suspendido la Liga de fútbol el pasado fin de semana. "La Liga de fútbol se tendría que haber suspendido. Es más: lo pidieron todos los jugadores y todos los entrenadores y no se ha hecho".

"No entiendo por qué no se ha hecho. Y ya está. No la Copa de Europa, perdona, porque la Copa de Europa no es esto, pero sí tendrían que haber suspendido la Liga", ha insistido el actor.

En ese momento, una periodista le ha recordado que la Liga ha hecho "donaciones por lo menos". Eso ha provocado la reacción airada de Resines: "¡Hombre! A ver... ¿qué donaciones han hecho". Y, acto seguido, se ha ido, molesto.

Mientras, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, salió al paso de las muchas quejas dentro del fútbol por la disputa de la jornada y apuntó que "el mejor mensaje es no parar" y estar "en primera línea", cumpliendo cada uno con su trabajo.

"Creemos que en la terrible situación que estamos viviendo España, el mejor mensaje no es parar, salvo las zonas afectadas. El mejor mensaje es estar en primera línea en nuestros puestos de trabajo como todos los trabajadores del resto de sectores, dando visibilidad, generando recursos y explicando al mundo que tenemos que estar todos manos a la obra para salir adelante", escribió en su cuenta de la red social 'X'.