Aparca ocupando dos plazas en Valladolid y mucho ojo a lo que se encuentra

La gente que aparca sin pensar ni un poco en los demás suele ser odiada: esos conductores que, en lugar de dejar el coche con empatía, pensando en lo mejor para el resto, lo colocan de cualquier manera, sin fijarse en que están ocupando varias plazas.

Eso, que a veces parece muy indignante, en ocasiones tiene sus matices ya que no siempre el conductor aparcó tan mal como parece: quizá cuando él dejó el coche había otro objeto, o una moto que luego se fue, colocado de tal forma que no fue él quien aparcó de manera tan indignante.

Ahora, un vídeo está recorriendo TikTok en el que se ve cómo un coche está ocupando varias plazas de aparcamiento cerca del Hospital Río Hortega de Valladolid. Ese lugar es muy concurrido y el espacio para estacionar muy reducido, por lo que los ánimos se calientan enseguida.

De hecho, en la publicación se puede apreciar cómo varias personas le dejaron numerosas notas a ese coche colgadas del limpiaparabrisas. "Ahora, cuando la gente aparca mal, te encuentras esto", dice el usuario @mr.joze_oficial_86, que es quien ha subido el vídeo.

"Hay que ser cívica o cívico. No hagas lo que a ti no te gustaría que te hiciesen", dice una nota. Al lado, otra: "Eres un sinvergüenza, ojalá se te rompa el coche". Y otra: "Cada día durante semanas me preguntó cómo es posible vivir la vida sin pensar en los demás. Qué feo sería que todos los demás fuéramos así. Aparca bien por favor".

En los comentarios, una persona avisa: "Yo aparqué en un hueco entre motos, al día siguiente se fueron, y cuando cogí el coche notita y rayón. Y yo aparqué correctamente las motos dejaron huecos delante y atrás mía".

El propio usuario que ha subido el vídeo ha respondido: "Ese aparcamiento está al lado de un hospital. Las motos llegan hasta la puerta del hospital, no creo que estuvieran motos".