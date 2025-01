Aplauso generalizado a Primark por su nueva colección: "Esta es la verdadera inclusión"

Primark se ha llevado el aplauso de muchas personas en TikTok por su nueva colección adaptada para personas con movilidad reducida. Este tipo de ropa tiene oberturas por los lados para poder

"Me parece un acierto que hace más inclusivo a todo el mundo", dice la persona que graba el vídeo. Ha mostrado, por ejemplo, un chaleco con una cremallera que tiene un sistema mucho más sencillo de uso.

"Además tienen bastantes modelos", ha señalado. También hay ropa interior, chaquetas con las mangas más abiertas: "Muy bien pensado". Estas prendas tienen aberturas de fácil acceso, bolsillos con acceso para tubos, cinturón sujeto a la costura lateral y acceso para tubos.

Tal y como ha enseñado, también hay en la sección de mujeres con ropa de otro estilo: "La misma premisa. Esta camisa lo mismo. Muy guay y mucho modelo. Esta para vestir. Una trenca preciosa para poder metértelo perfectamente".

"Esta es la verdadera inclusión", "Nunca me había llegado a plantear que necesitaran otro tipo de ropa, me alegro de que hayan sacado esta línea", "Es el único gran comercio que sus dependientes no siguen un canon de belleza popular. Hay trabajadores de todo tipo y edades" y Ojalá hubiera podido tener esta ropa cuando mis padres enfermaron de Alzheimer y tenía que vestirlos. Bien por Primark, la verdad" son algunos de los mensajes que se han podido leer.