Aplausos para Elisenda Roca, la voz de 'Saber y Ganar', por desmentir este mito que rodea a los jóvenes

La periodista y voz del mítico concurso de TVE Saber y Ganar, Elisenda Roca, ha sido entrevistada en la Cadena Ser y ha hecho una reflexión sobre la juventud terminando con muchos de los estereotipos que hoy en día se dicen sobre ellos.

La también escritora ha querido romper una lanza en favor de los jóvenes, que acostumbran a recibir críticas por tener supuestamente menos cultura que los adultos. Ella ha contado lo que ve a diario en el programa de La 2, el que está considerado como uno de los concursos más difíciles de la televisión en España.

"Este programa poco a poco ha ido rejuveneciendo. Estamos todo el equipo boquiabiertos con los concursantes de 20 años que tienen que dejar el programa porque, de pronto, tienen que volver a la universidad", ha asegurado.

"Entiendo que venda la mala noticia, desde The Beatles que eran unos melenudos y da risa decirlo ahora, pero los jóvenes siempre son el problema. Los que rompen, los que cogen el machete en la selva de los convencionalismos siempre son el problema", ha proseguido Roca.

La periodista ha apuntado que "se dice que ahora no tienen cultura" y ha querido hacer la misma comparación con los adultos: "Igual hay jóvenes que no, pero también hay adultos que tampoco, que yo sé de adultos que cantan unas canciones deleznables en público y con cargos políticos".

"Hay mucho joven, de los que no se habla, que no solo son noticia por conseguir la mejor nota en selectividad, van a Saber y Ganar y le pasan la mano por la cara a señores de 40 y 50 años para arriba", ha rematado, añadiendo que saben, se forman y leen, pero que el problema es que este perfil de gente no abre portadas. "Saber y Ganar es una cantera para los otros concursos", ha terminado recordando.