Arguiñano arrasa al mandar este mensaje a un hombre odiado por muchos: "No sé si me oirá"

El cocinero Karlos Arguiñano ha tomado repercusión en las redes sociales gracias al mensaje directo que ha mandado en su programa de Antena 3 a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, para que cese los ataques contra el pueblo palestino.

"¿Sabéis de qué me estoy acordando ahora?", ha empezado el chef mientras preparaba una receta de alubias blancas con codornices y setas. "De Netanyahu", ha dicho antes de recomendarle: "Cocina un poquito, Netanyahu, que te va a cambiar el carácter".

"Te lo digo como lo siento. Te lo dice un abuelo de 13 nietos. Mira, mira, Netanyahu, mira, mira, mira, mira, mira lo que esto. ¡Mira lo que es esto! ¡Por favor! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar un poquito!", ha reclamado Arguiñano.

Dicho eso, el cocinero ha seguido con la receta: "Venga, nosotros a lo nuestro. Yo ya le he mandado un mensaje, no sé si me oirá. ¡Ay!".

El momento lo ha subido a X el usuario @Agustotles y rápidamente ha empezado a acumular cientos de 'me gusta'. Entre las reacciones destaca la de un usuario que dice: "Si Arguiñano se pronuncia en contra de Israel en menos de 3 meses su gobierno es derrocado y se instaura el estado palestino".

Todo ello después de que la ONG World Central Kitchen (WCK) haya solicitado una investigación "independiente" sobre el bombardeo israelí que mató el lunes a siete cooperantes en la Franja de Gaza, con el objetivo de que una "tercera parte" ajena a Israel determine, entre otras cosas, si hubo intencionalidad por parte de las Fuerzas Armadas israelíes en los proyectiles lanzados de forma sucesiva sobre varios vehículos.

"Fue un ataque militar que implicó múltiples lanzamientos y contra tres vehículos de WCK. Los tres vehículos transportaban civiles, estaban marcados como vehículos de WCK y sus movimientos estaban plenamente acordados con las autoridades israelíes, al tanto de su itinerario, ruta y misión humanitaria", explican en un comunicado el consejero delegado, Erin Gore, y el secretario general, Javier García.