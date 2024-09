Un español cuenta el mal rato que ha pasado en Venezuela y habla de cómo es la gente allí

El tiktoker @ramonteli ha contado en sus redes que durante su viaje por Venezuela la policía le ha robado en un peaje unos 300 euros y ha relatado cómo se ha sentido y cómo pasó todo.

Ha explicado que gracias a dios no se dio cuenta del robo y menos mal: "A los dos muchachos estos vascos que los acusaron de ser del CNI seguramente les pasaría algo así. Tuve la buena suerte de que el policía cuando me robó no me di cuenta".

Ha sostenido que si se hubiese dado cuenta probablemente se hubiese encarado con él y hubiese tenido problemas: "Me podrían haber acusado de periodismo o haberme metido en la cárcel".

"Por mucho que estuviera grabando con el móvil me meten detenido como a esos dos pobres muchachos, que les habrá pasado algo parecido, supongo yo, y ahora mismo no estaría en Colombia, estaría detenido", ha apostillado en referencia a los españoles que han sido recientemente detenidos en Venezuela acusados de pertenecer al CNI.

Por último ha contado que ese inconveniente no es óbice para decir que Venezuela es un país maravilloso lleno de gente maravillosa "solamente que los malos llevan pistola y uniforme y son policías".