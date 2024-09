Trabaja en un bar de Valladolid y la despiden por esto: cabreo entre los que han leído la conversación

La cuenta Soy Camarero, dedicada a compartir contenido relacionado con la hostelería, ha dejado una de esas publicaciones que rápidamente indignan a todos aquellos que lo han leído.

Una mujer ha escrito de forma anónima a Soy Camarero para contarle que su jefe la ha despedido al ver que estaba activa en una página de búsqueda de empleo: "Nunca pensé que te acabase escribiendo pero te cuento, el miércoles empecé en una cafetería muy conocida aquí en Valladolid, aunque no me gustó nada el ambiente de las trabajadoras, se portaban muy mal entre ellas a las espaldas y luego todo maravilloso".

Y ha añadido: "De 8 horas de trabajo, solo tenía 10 minutos para desayunar justo una hora después de entrar, las siguientes horas ni un café me dejaron tomar. Cuando salí, decidí que no quería seguir, así que me metí en Job Today. Mi jefe vio que estaba activa y me escribió por esta app".

En esa aplicación, el jefe le preguntó si estaba buscando empleo y acto seguido le mandó un mensaje a WhatsApp con su despido.