Arrasa con lo que se ha encontrado en una tienda japonesa: 3.000 'me gusta' y subiendo

La usuaria de X, la red social de Elon Musk anteriormente conocida como Twitter, Oki Spooky Navideña🎄🎃🍁(@ardillakoalaoki) ha publicado lo que se ha encontrado en una tienda de Japón y está arrasando entre sus seguidores hasta el punto de llevar 200.000 reproducciones.

El objeto que ha publicado es una caja con el personaje Shin Chan, de la mítica serie de dibujos japonesa, en la que aparece con varias flores y sostiene en su mano derecha un anillo de compromiso.

"Si no me piden matrimonio así, entonces no quiero nada 💍✨", ha escrito junto a varias imágenes de la figura. la tuitera, que se autodefine en su descripción como "otak o gamer" y asegura que "Shin Chan es la mejor serie".

En las pocas horas en las que lleva en la red social, su tuit se ha hecho viral con esas 200.000 reproducciones, más de 3.000 me gusta y más de 600 compartidos. Además, ha recibido multitud de respuestas de usuarios enamorados del objeto que había encontrado.