Arrasa al grabarse eligiendo los productos necesarios en el súper antes de poner su primera lavadora

La joven usuaria de TikTok Fabiana, conocida en TikTok como @fabiana.sevillano, ha publicado un vídeo en su perfil de esta red social en el que cuenta cómo ha sido la experiencia previa a poner su primera lavadora desde que se independizó.

"Bienvenidos a sexto capítulo de 'Sobreviviendo con Fabiana', en el capítulo de hoy compramos los materiales para hacer la primera lavadora", ha descrito junto a un vídeo de menos de dos minutos grabado en el supermercado.

Primero comienza a oler suavizantes para ver cuál es el que más le gusta, aunque por sus caras ninguno le hace especial ilusión. Entonces decide preguntar a una mujer que se encontraba en ese pasillo y acaba recomendándole el de olor a Talco.

En cuanto al suavizante, le aconsejan que compre las pastillas de Ariel destinadas tanto para la ropa de color como para la de blanco y negro. En total, la compra es de 22,53 euros que procede a desgranar.

"22,53 me acabo de gastar por la cara. Suavizante de Talco de 1,85 euros y luego una señora me ha hecho comprarme detergente Ariel para la ropa blanca y para la ropa de color en formato pastillas, me han costado 11 y 9 euros", explica la joven, que bromea que tras ese gasto tiene para muchas lavadoras.