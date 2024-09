Arrasa con su respuesta a quienes dicen que el primer libro que debe leer es El Quijote

La creadora de contenido conocida en TikTok como @entre_letrasea ha contestado a aquellos quienes dicen que uno de los primeros libros que se debe leer es El Quijote y ha arrasado. "Verdaderamente, necesitamos que alguien estudie este fenómeno", ha afirmado al principio.

"Me molesta, me purga, ¿cómo le vas a decir que lea una de las obras maestras del lenguaje español a una persona que quiera adentrarse en los clásicos?", ha expresado, recomendando que debería ser una lectura de un lenguaje "un poco más accesible".

"Ni Borges, ni un ladrillo de 1.500 páginas, una trama relativamente fácil de seguir...", ha recomendado la usuaria. Ha puesto de ejemplo a alguien que quiere aprender a cocinar macarrones, el que le enseña no le da una receta de complicada elaboración, sino una sencilla para empezar.

Hay miles y miles de comentarios con opiniones de todo tipo. Algunos, por ejemplo, no están de acuerdo con su respuesta. "Presupones que Cervantes escribió para gente muy erudita, un prejuicio universitario, pero no, el Quijote no pide títulos, solo pide paciencia", ha escrito @gerordaz. La usuaria Cony ha contestado de manera magistal, recordando que el "lenguaje está vivo y cambia".