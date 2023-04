Arturo Pérez-Reverte responde a este tuit de un diputado del PSOE sobre Sánchez Dragó

Fernando Sánchez Dragó ha fallecido este martes a los 86 años de un infarto. El escritor había publicado una foto a primera hora de la mañana junto a su gato en la que se podía leer: "El gato Nano me da los buenos días. Él sabe que en la cabeza está el secreto de casi todo".

Después de subir la foto a las 09:46 de la mañana, los servicios de Emergencia del 112 de Castilla y León han explicado a EFE que recibieron un aviso a las 9:57 horas para dirigirse a la vivienda. Es decir, sólo once minutos después de que la foto fuera colgada en Twitter.

Durante la mañana del martes, multitud de personas relacionadas con el mundo de la cultura y de la política han compartido en Twitter reflexiones sobre la figura del escritor. Una de las más polémicas ha sido la del diputado del PSOE José Zaragoza, que ha escrito: "Nunca me ha gustado Sánchez Dragó".

Un mensaje que ha generado una importante polvareda en la red social del pájaro azul y al que ha respondido el escrito Arturo Pérez-Reverte. "No tuve relación con Sánchez Dragó, así que no defenderé su personalidad, ideas y compañías, que eran asunto suyo. Pero la inoportunidad de usted me pone caliente. No espere a que yo también me muera, hombre. Dígame si le gusto o no, ahora que aún estoy vivo. Y lo comentamos", ha señalado el autor de Cartagena.