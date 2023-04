Muere Fernando Sánchez Dragó de un infarto a los 86 años

El escritor madrileño Fernando Sánchez Dragó ha fallecido este lunes de un infarto a los 86 años, según informa EFE. Ha sufrido un paro cardíaco sobre las 10 de la mañana en su residencia de Castilfrío de la Sierra, en Soria, donde estaba acompañado por su pareja.

Los primeros en asistir a Sánchez Dragó fueron sus propios vecinos, entre ellos una enfermera, que intentaron reanimarlo hasta que llegaron los servicios de emergencias, relata la agencia. Hasta el lugar llegaron a desplazarse una ambulancia y un helicóptero.

Esta misma mañana, dos horas antes de que saltara la noticia de su fallecimiento, había publicado un tuit —era muy activo en esta red social— con una fotografía suya en la que aparecía con su gato.

Además de haber publicado varias decenas de libros, entre novelas y ensayos —como Eldorado, Las fuentes del Nilo, El camino del corazón, La prueba del laberinto, Soseki, inmortal y tigre o Gárgoris y Habidis—, Sánchez Dragó, obtuvo galardones como el Fernando Lara, el Planeta o el Premio Nacional de Ensayo.

Licenciado en Filología Románica y Lenguas Moderna, además de haber sido profesor de lengua española en el extranjero en universidades de Senegal, Japón, Marruecos y Kenia, fue presentador y tertuliano en distintos programas culturales de Televisión Española y Telemadrid. En esta última, dirigió el informativo nocturno de Diario de la noche. Por El mundo por montera, de TVE, ganó un Premio Ondas.

​Política y polémicas

De joven, se movilizó contra el Franquismo y llegó a estar encarcelado 17 meses. "A mí me encantaba ir a la cárcel. He estado en prisión domiciliaria, me escapo con el pasaporte de un amigo, he sido un experto en viajar con pasaportes falsos, cruzo la frontera por Andorra con 7.000 pesetas en el bolsillo y tardo siete años en volver. Recorro el mundo entero", recordó en una entrevista con El HuffPost en 2021.

Políticamente, evolucionó con los años hacia la derecha. "Yo no soy de izquierdas, yo no soy de derechas, yo no soy de nadie ni de nada. Yo detesto todas las ideologías. Los ideologías son esclavitud", afirmó en la mencionada entrevista.

Dragó está considerado como uno de los ideólogos de la reciente y fallida moción de censura de Vox con Ramón Tamames contra Pedro Sánchez.

El autor también protagonizó algunas polémicas; una de las más sonadas fue cuando en una de sus novelas, Dios los cría… y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción…, de tono autobiográfico, afirmó que había tenido relaciones sexuales con dos menores, algo que luego negó.