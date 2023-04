La última fotografía de Sánchez Dragó: publicó una imagen en Twitter diez minutos antes de fallecer

El escritor Fernando Sánchez Dragó ha fallecido este lunes de un infarto a los 86 años, han informado fuentes familiares a diferentes medios de comunicación. La noticia sobre su muerte ha pillado de sorpresa a muchos de sus seguidores, ya que sólo dos horas antes de conocerse la fatal noticia, el periodista había colgado una fotografía suya en su cuenta oficial de Twitter.

Eran las 09.46h. de la mañana. Dragó, muy activo en esta red social, subía una imagen de su gato Nano sobre sus hombros. "El gato Nano me da los buenos días. Él sabe que en la cabeza está el secreto de casi todo", escribía. El escritor se encontraba descansando en su residencia de Castilfrío de la Sierra, en la provincia de Soria, donde le acompañaba el felino. De hecho, Nano era habitual en algunas de las imágenes que el escritor publicaba en Twitter cuando se encontraba en Castilla y León. "Hoy, en Castilfrío... Un sofá, un gato, mi novia leyendo y yo escribiendo. Pax in terra", escribía por ejemplo el pasado 17 de marzo junto una foto de Nano.

La imagen subida este lunes con su gato podría haber sido incluso tomada apenas instantes antes de fallecer. Después de subir la foto a las 09.46h, los servicios de Emergencia del 112 de Castilla y León han explicado a EFE que recibieron un aviso a las 9:57 horas para dirigirse a la vivienda. Es decir, sólo once minutos después de que la foto fuera colgada en internet.

El alcalde de la localidad, Joaquín Cobo, confirmó posteriormente el fallecimiento del escritor, que se produjo sobre las 10 de la mañana en la casa en la que vivía con su compañera.

Dragó siempre sintió una fascinación por los gatos. En 2009, publicó su novela "Soseki, inmortal y tigre", en la que relataba las andanzas y venturas de otro de sus gatos. "Ésta es la historia de un gato que, como todos los gatos, era un gato mágico. Andaba por los pueblos de las tierras altas de Soria en busca de un hogar. Era un gato aventurero y le gustaba viajar, pero no tenía nombre. Y quien no tiene nombre, viaja sin brújula, sin saber adónde va. Para descubrir su verdadero nombre, este gato mágico tenía que encontrar su hogar. Y de ese modo se encontró con Fernando Sánchez Dragó. El escritor y el gato se hicieron amigos y Dragó le dio al gato el nombre que había buscado durante tanto tiempo: Soseki. Desde entonces Soseki fue un miembro más de la familia y cuando el peligro se cernió sobre el hogar de los Dragó, no dudó en hacer el más valiente sacrificio para proteger a los más pequeños de la casa. Ésta es una historia de aventuras, amor y heroísmo cuyo protagonista es Soseki. Un libro a la vez real y mágico en el que el lector encontrará a un Fernando Sánchez Dragó que escribe con ternura y un toque de fantasía sobre su querido Soseki", decía la sinopsis de este libro. Uno de los tantos que Dragó escribió a lo largo de su vida.

Cabe destacar que Nano, el último de sus gatos, podría haber recibido este nombre por el apodo con el que la familia llamaba a Sánchez Dragó cuando era niño. "Tú siempre, Nano, corriendo delante del toro de la vida". Eso me decía mi madre. Y así era. La foto, tomada en Cañadahonda, Soria, allá por el 1975, le da la razón", escribió Dragó también en Twitter.