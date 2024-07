Así es como acaba una protesta contra el turismo en el centro de Sevilla

La cuenta de TikTok Arco del Postigo (@arcodelpostigo) ha publicado un vídeo en la red social en el que se puede ver como una multitud protesta contra el turismo y acaba obligando a quitar los veladores de una terraza en el centro Sevilla.

"Está pasando en Sevilla", ha publicado la cuenta como título del vídeo, en el que se puede ver a aproximadamente un centenar de personas concentradas para exigir una regulación del turismo masivo.

Durante el vídeo, también se puede ver como algunos policías controlan la protesta y como los camareros de un bar ubicado en esa misma plaza empiezan a retirar los veladores -los elementos de mobiliario de la terraza que ocupan espacio público-.

"Se pone tensa la cosa en Sevilla con protestas en contra del turismo y obligan a quitar veladores", ha explicado en autor del vídeo, mientras se puede ver como los presentes aplauden y vitorean al orador que está leyendo el manifiesto de la concentración.

Sin embargo, en la sección de comentarios del vídeo, que ya ha logrado 500.000 reproducciones y más de 8.000 me gustas, los usuarios de la red social no han brindado tanto apoyo a la propuesta como los manifestantes, y han criticado que los asistentes no se dan cuenta del dinero que deja el turismo en la ciudad.