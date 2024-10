Así es como se llama Primark en Irlanda: imposible encontrarlo sin saber esto

La creadora de contenido Selene (@laralladas), una chica española que vive en Irlanda, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok explicando cómo se llama la conocida marca de ropa Primark en Irlanda, el país de donde es originaria.

"¿Sabes que si vienes a Irlanda y buscas un Primark no lo vas a encontrar? Pero no porque no exista, sino porque no se llama así", ha comenzado explicando la tiktoker en el vídeo, el cual lleva ya más de 308.000 visualizaciones y 19.100 me gustas.

"Es que Primark se fundó en Irlanda en el 1962, pero no se fundó como Primark, sino como Penney's. Y a la hora de expandirse por el mundo encontraron un problema, y es que este nombre ya estaba registrado", ha relatado la usuaria.

En concreto, el fundador de Primark descubrió que ya había una marca que tenía un nombre casi idéntico: una cadena de tiendas departamentales de Estados Unidos que se llamaba JC Pennys.

"Y al dueño de Penney's le daba mucho miedo que le denunciasen por copiar el nombre, por lo que decidió cambiarle el nombre de Penney's a Primark", ha proseguido contando la tiktoker.

"Eso sí, en Irlanda se quedó el nombre de Penney's, así que si buscas un Primark por aquí que no se te olvide que se llama Penney's", ha concluido la creadora de contenido, adjuntando una foto del cartel de la entrada de la tienda en Irlanda.