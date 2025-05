Cachondeo por lo que se puede leer (más o menos) en el letrero de un autobús 

El usuario @gregogrago se ha pasado el juego y lleva más de 350.000 'me gusta' en poco más de dos días con el vídeo que ha grabado dentro de un autobús leyendo el letrero de las paradas.

Por algún tipo de error, el cartel que debe anunciar las paradas ha empezado a poner cosas raras como "róxima, próxima paradadaradaradirgen" o "vírgen de la fla fla la santa instanta".

Además la escena en sí, los comentarios que los usuarios han dejado en la publicación —más de 2.300— también son para partirse de risa. De hecho muchos han entrado sólo a leer los comentarios.

"Parece canción del Bad Bunny", "vengo a repartir pañuelos para secaros las lágrimas de la risa como yo", "Lo he visto ya 20 veces mientras leo los comentarios y esque me sigo descojonando", "Decidle al conductor que pare que yo me bajo en DVirgen de la Fla Fla Fla" y "Acabas de convocar 4 entes malignas y 3 espíritus" son algunos de los comentarios que se pueden leer.