Así responde Broncano a quien dice que quitan dinero de la Sanidad para ficharle a él en TVE

El humorista David Broncano ha respondido tajante y muy serio a todos aquellos que han asegurado que el dinero de su fichaje por TVE quitaba fondos a la Sanidad o la Educación del Estado.

En una entrevista en 20 Minutos con motivo de la presentación de ese espacio, llamado La Revuelta, Broncano ha sido categórico: "El dinero que nos dan a nosotros para hacer el programa no se saca de los hospitales, de los enfermos o de la Guardia Civil".

"Es una cosa tan terrible y brutal para utilizar sobre una persona y un programa que me parece fuera ya de lo que se podía hacer de estas cosas. Con fines ya políticos y mediáticos y posiblemente para perjudicarnos a nosotros en esta etapa nueva... entiendo que la gente vaya un poco fuerte con esto, pero eso nos pone en una situación tan bestia como si yo estuviera aquí viniendo a robar dinero de lo público", se ha lamentado.

"La gente que lo ha propagado puede no saber que eso funciona así y entonces no conocen, son malos profesionales porque no saben lo más básico de este negocio, o son malas personas porque están lanzando unas acusaciones gravísimas sabiendo que son falsas", ha avisado.

También se ha referido a ese rumor según el cual ha sido Moncloa quien ha ordenado su fichaje por TVE: "No lo llevé con gusto porque era una cosa que se había llegado a un acuerdo inicial como cuando nos cambian de cadena. Es que los programas cambian de cadena continuamente, nosotros teníamos más propuestas, nos podíamos quedar, decidimos en principio venir a TVE porque nos gusta y luego chocó con todo ese barullo y con procesos y movidas internas de TVE que no dependían de nosotros".

"Se ha dado por hecho que es que desde Moncloa han dicho que hay que hacer el programa, que eso nadie lo ha cuestionado. A mí me flipaba que eso se ha dado por hecho. Es una cosa que no es así", ha dejado claro.

"Llevo muchos años haciendo programas de televisión y esto no es que Pedro Sánchez ha cogido a un primo del pueblo para ponerlo en TVE. A mí TVE, como muchas otras cadenas, lleva años proponiéndome hacer cosas con ellos porque lo hago bien y llevo tiempo haciendo programas de televisión, se nos da bien. Esto ha sido un caso más como nos han propuesto otras cadenas", ha asegurado.

"Yo no sé si a Moncloa le parece bien o mal ni creo que sea importante. A Pedro Sáchez le puede parecer bien el programa o no, no lo sé, si le parece bien pues guay, como le puede parecer bien a Feijóo o a quien sea. A cuanta más gente le guste el programa mejor. Se me ha utilizado a muerte", se ha quejado.