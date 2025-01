Avisa desde Suiza de la conocida como "trampa suiza para los españoles"

La usuaria de TikTok @daanielaks, una joven española residente en Suiza, ha hecho un vídeo para esta red social en el que explica cuál es la que ha bautizado como "trampa suiza para los españoles".

"Cuando llegamos todo nos parece muy caro, en el supermercado, las tiendas, etc. Eres un rata e intentas comprar cosas ahorrando al máximo porque te sale más barato. La diferencia al final son 20 ó 30 francos y eso es una hora de trabajo, que yo valoro el dinero y todo, pero tampoco hay que pasarse", comienza diciendo.

A partir de ahí es cuando llega la que ella define como trampa suiza: "La cuestión es que empiezan a pasar los meses, empiezas a tener más dinero ahorrado y te empiezas a acomodar. Entonces comienzas a permitirte más cosas".

"Comienzas bien en Suiza, ahorrando y todo genial, pero pasa un año y medio y pasas de tener 8.000 euros ahorrados a no tener nada e incluso tener deudas. A mucha gente le pasa, conozco a más de uno y de dos", afirma Daniela.

La joven remata mandando un mensaje a otros españoles que estén pensando en ir al país alpino: "Mucho cuidado, autocontrol y mucho tener las cosas claras para ahorrar cada mes y si no lo haces que sea porque hay una excepción y no porque te has comprado un bolso, maquillaje o ropa".