"Ayer fui a merendar con mi exnovia": la historia que tiene enganchada a una multitud 

La historia que ha subido a TikTok el usuario @toby.saied está generando gran expectación y miles de reacciones.

En ella, cuenta que ha ido a merendar con su exnovia ya que siguen siendo "buenos amigos". En el vídeo se ven algunos fragmentos de esa cita, como cuando él le dice a ella: "Sigues enamorada de mí". Y ella, mientras da cuenta de una tarta, avisa: "Los huevos".

"En el vídeo digo que me dejaste tú, pero en verdad te dejé yo", dice él entre carcajadas ante lo que ella responde: "¡Eso es mentira! Fue mutuo. Me levanté yo un día y te dije que no quería seguir".

En ese punto, él explica que quedaron "como amigos" y que "de vez en cuando" se ven y aprovechan para merendar o pasear a la perrita que ella ha adoptado.

"Quería hacer una reflexión: que una pareja no te haya funcionado no quiere decir que la tengas que quitar de tu vida. Yo tengo la suerte de mantener a mi expareja como amiga. Los dos tenemos suficiente madurez emocional para quedarnos con los buenos momentos que hemos vivido y tener la oportunidad de seguir teniéndonos en nuestras vidas", celebra.

La historia ha provocado una avalancha de reacciones, con más de 160.000 'me gusta', 3.000 comentarios y 16.000 compartidos.